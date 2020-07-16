РИАМО - 16 июл. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в топ-10 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России за июнь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов занял шестое место в медиарейтинге, его индекс составил 6 584,0.

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июне стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Владимир Мякуш (Челябинская область) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край)», — говорится в сообщении.

Брынцалов занимает пост спикера Мособлдумы с 2011 года.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.