РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Жители подмосковного Подольска смогут узнать о загруженности офисов МФЦ с помощью интерактивной карты, которая включает информацию о работе всех муниципальных офисов МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Московской области функционируют 126 офисов и 241 территориально обособленное структурное подразделение, в которых оказывается свыше 330 государственных и муниципальных услуг. В 2019 году в МФЦ Подмосковья было зарегистрировано около 23 миллионов обращений.

«Жители Подмосковья, в том числе и Подольска, могут узнать о работе МФЦ с помощью интерактивной карты. Специальный сервис появился на региональном портале госуслуг. Карта включает информацию о работе всех муниципальных офисов МФЦ. Зеленым цветом отображаются центры с минимальной загрузкой, желтым – со средней, красным – отделения, где наблюдается самая большая очередь», - говорится в сообщении.

По словам министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, в связи с поэтапным выходом региона из режима ограничений офисы МФЦ Подмосковья вернулись в прежний режим работы. С 1 июля многофункциональные центры принимают граждан не только по предварительной записи, но и в режиме живой очереди.

«Однако санитарные нормы не позволяют МФЦ работать с привычной мощностью, поэтому сейчас в самых густонаселенных муниципалитетах большой наплыв посетителей. Только за прошлую неделю в наших МФЦ было оказано свыше 197 тысяч услуг. Чтобы жители могли заранее узнать о загрузке того или иного офиса и выбрать для посещения самый удобный, мы создали тепловую карту на региональном портале госуслуг», - пояснил Рымар.

В подмосковных МФЦ продолжают соблюдаться обязательные санитарно-эпидемиологические требования — влажная уборка и дезинфекция помещений дважды в день, социальное дистанцирование, ограничение количества посетителей внутри офиса. Для заявителей создаются специальные зоны ожидания на улице.

Чтобы не создавать очереди и минимизировать риск заражения коронавирусом, жителям рекомендуется пользоваться сервисом «Предзапись в МФЦ» на региональном сайте госуслуг. В настоящее время на портале можно получить 178 услуг в электронном виде.