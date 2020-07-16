РИАМО - 16 июл. Аэропорт Шереметьево в прошлом году обслужил 49,9 миллионов пассажиров, что на 8,9% превысило показатели позапрошлого года, говорится в сообщении пресс-службы международного аэровокзала.

Согласно отчету компании за прошлый год, количество взлетно-посадочных операций составило больше 386 тысяч, продемонстрировав рост в 8,2%.

«В результате в 2019 году Международный аэропорт Шереметьево обслужил 49% от всего объема пассажирских перевозок и обеспечил 49,4% взлетно-посадочных операций московского авиационного узла. Международные экспертные агентства OAG и Cirium признали аэропорт Шереметьево самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира», - говорится в сообщении.

Основными событиями прошлого года можно назвать - торжественную церемонию присвоения имени А. С. Пушкина аэропорту Шереметьево, присвоение аэропорту 5 звезд Skytrax за терминал В, ввод в строй новой взлетно-посадочной полосы, открытие международного терминала С на 20 миллионов пассажиров в год, многоуровневого паркинга на 2,5 тысячи машиномест и другие события.

Кроме того, по итогам 2019 года, аэропорт Шереметьево стал лауреатом ряда престижных национальных и международных премий и рейтингов: лучший по качеству обслуживания в категории крупнейших аэропортов Европы с пассажиропотоком более 40 миллионов пассажиров в год по результатам программы ASQ ACI. Также это лучший аэропорт мира по результатам глобального исследования британской компании Stasher.