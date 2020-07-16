РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июл. Волонтеры городского округа Мытищи помогали вывозить ненужную технику по заявкам пенсионеров и ветеранов, в течение нескольких дней экоакция проходила в управляющих компаниях округа, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В среду в городском округе Мытищи прошла акция по сбору техники и электроники.

«Сегодня был кульминационный день. В течение нескольких дней экоакция проходила в управляющих компаниях. Волонтеры помогали вывозить ненужную технику по заявкам пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. Дважды в год мы реализуем программу по утилизации электроники», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что это хорошее и нужное мероприятие, так как всегда есть проблема, куда сдавать отслужившую свой век электро- и радиотехнику. Глава округа рассказал, что в первый раз принял участие в этой акции.

«Есть пожелание - перевести экоакцию на системную работу и дать возможность нашим жителям сдавать старую аппаратуру чаще. Благодарю за поддержку в проведении мероприятия министерство экологии и имущественных отношений Московской области, контрольное управление и нашу мытищинскую молодежь», - добавил Азаров.