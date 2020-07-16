РИАМО - 16 июл. Сотрудники Луховицкого-Ступинского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» разобрали завалы и очистили участок жителя Луховиц от упавших деревьев, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Накануне в диспетчерскую службу Луховицкого-Ступинского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» поступил звонок от местного жителя с просьбой о помощи.

«После прошедшего урагана на границе с Чернореченским участковым лесничеством из-за сильного ветра упали деревья. Они повредили строения на участке, забор, а также перекрыли подход к дому», — говорится в сообщении.

Сотрудники филиала оперативно откликнулись на просьбу и помогли ликвидировать последствия урагана. Специалисты разобрали завалы и очистили проходы от упавших деревьев.