РИАМО - 16 июл. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов совместно с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым встретился с местными волонтерами и обсудили результаты работы добровольцев во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Брынцалов поблагодарил волонтеров за помощь в борьбе с инфекцией и вручил дипломы Московской областной думы 14 добровольцам.

«На территории Балашихи в период пандемии работало 255 волонтеров. Ежедневно они помогали людям, которые больше всего нуждались в поддержке – это инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры, рискуя собственной жизнью и здоровьем родных, развозили продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, лекарства. Вся та помощь, которая выделялась и губернатором, и общественными организациями, самими волонтерами – доходила вовремя и своевременно», - рассказал Брынцалов.

Награды получили Ольга Дедова, Алексей Егоров, Максим Иванов, Евгения Каверзнева, Максим Клемешов, Анастасия Ликучева, Дмитрий Манышин, Антон Морозов, Сергей Морозов. А также Руслан Сосновский, Владимир Сотников, Оксана Терехина, Трофим Усанов и Анатолий Юрков.

С 17 марта волонтеры Балашихи обзвонили более 156 тысяч жителей, из которых более тысячи человек нуждались в помощи. А также развезли 8400 продуктовых наборов и доставили 894 медицинских наборов.

«Волонтеры проделали огромную работу, проявляли мужество и стойкость, оперативно реагировали на запросы граждан. Считаю, что без их помощи было бы гораздо тяжелее реализовать поддержку нуждающимся. К добровольцам присоединились и депутаты Московской областной думы, и члены молодежного парламента региона, и представители палаты молодых депутатов. Всего же в Подмосковье в период пандемии было задействовано около 10 тысяч волонтеров», - подчеркнул Брынцалов.

Юров отметил, что «все проявили доброту, сознательность и большое желание помогать нуждающимся. Приятно когда люди звонили и говорили спасибо за таких замечательных добровольцев, даже под постами в социальных сетях писали слова благодарности. Это безусловно высшая оценка вашего труда».