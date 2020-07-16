РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске возобновили выдачу путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан, на отдых отправятся 59 федеральных и региональных льготников, сообщается на сайте администрации округа.

В Подмосковье возобновили выдачу путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан, первые заезды в санатории состоялись 5 июля. В 2020 году жители региона смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края, Республики Крым, Калининграда, Кавказских Минеральных вод, в средней полосе России и в Подмосковье. Уже в июле порядка 3 тысяч человек получат путевку на санаторно-курортное лечение.

«С возобновлением выдачи путевок Подольское управление социальной защиты населения выдало 41 санаторно-курортную путевку федеральным льготникам, из них гражданам, имеющим инвалидность — 13, детям-инвалидам и сопровождающим их взрослым – 28. Также обеспечены санаторно-курортными путевками 18 региональных льготников, из них санаторно-курортные путевки получили 13 пенсионеров и пять ветеранов труда», - сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Всего с начала 2020 года в Подольске выдали 178 санаторно-курортных путевок региональным льготникам, из них ветеранам труда и ветеранам военной службы – 51; лицам, пострадавшим от политических репрессий – 1; пенсионерам – 126 путевок.

До конца года в Подмосковье планируют оздоровить более 25 тысяч льготников. Большинство отмененных по причине пандемии заездов перенесут на летний и осенний периоды. С этого года проверить свою очередь на санаторно-курортное лечение стало проще, сделать это можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области без регистрации.

Также с 2020 года в Московской области дали старт инновационному сервису по предоставлению бесплатного проезда к месту лечения и обратно путем выдачи электронных талонов.