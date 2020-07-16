РИАМО - 16 июл. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Илья Ковальчук высказался о взаимоотношениях с партнером по команде Александром Овечкиным, сообщает Газета.ru.

По его словам, большое количество русскоязычных хоккеистов в стане американской команды делает процесс адаптации более простым.

«Из Овечкина, нашего капитана, постоянно бьется фонтан энергии. Он старается сделать так, чтобы ребята как можно больше общались, тусовались между собой вместе, как большая семья», — отметил Ковальчук.

Он добавил, что Овечкин «делает правильные вещи».