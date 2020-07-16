РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июл. Победительница конкурса в социальной сети Instagram получила в подарок сертификат на роды от перинатального центра Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

При помощи генератора случайных чисел определился обладатель контракта на роды с врачом перинатального центра Мытищинской городской клинической больницы. Конкурс проходил в соцсети больницы.

«Победитель мог подарить сертификат на контракт. Этим и воспользовалась Елизавета Базарова, передавшая его своей подруге Александре Николаевой», - говорится в сообщении.

Также были определены обладатели поощрительных призов - запасов индивидуальных средств гигиены для младенцев. Их получили Лидия Стоянова и Иван Волков.

«У нас четверо детей. И этот запас, который выиграли, передадим знакомым, они собираются стать родителями. Быть многодетным отцом нелегко. Но со всем можно справиться, если работать», - сказал Волков.

Подарки победителям вручила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи МГКБ Ольга Билявская. Она отметила, что обычно в это время в перинатальном центре проходят дни открытых дверей.

По ее словам, пандемия внесла свои коррективы. И многие консультативные мероприятия для удобства будущих мам проходят онлайн. Перинатальный центр находится в чистой зоне, и здесь на свет во время пандемии появлялись малыши.

«Так, за шесть истекших месяца здесь родилось 1267 малышей. А недавно стало известно о возобновлении партнерских родов. Учитывая это, а также то, что такие розыгрыши в помощь будущим родителям, практика их проведения будет продолжена. И следующий приз будет для тех, кто собирается рожать вместе, будет разыгран сертификат на пребывание в палате повышенной комфортности. И он будет основным призом», - добавляется в материале.