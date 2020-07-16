РИАМО - 16 июл. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении кражи на территории Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

О краже полицейским стало известно после обращения жительницы Рузского городского округа, которая сообщила, что из ее дома в населенном пункте Бабино неизвестный вынес металлические рамы, душевую кабину и железные шкафы. Общая сумма ущерба составила примерно 25 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть ранее судимый 37-летний житель поселка Горбово Рузского округа», – говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного отдела ОМВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теперь подозреваемому грозит тюремный срок продолжительностью до 10 лет. На время расследования рецидивист будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.