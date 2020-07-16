РИАМО - 16 июл. В июле продолжаются показы в подмосковных автокинотеатрах, запланированы показы фильмов «Зеленая книга», «1+1», «Братство» и других, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Фильмы покажут на парковках торгового центра «Глобус» в Балашихе, ТРЦ «Акварель» в Пушкине, музея «Новый Иерусалим» в Истре, в парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове и в парке «200 лет Егорьевску», - говорится в сообщении.

Показы в автокинотеатрах бесплатны. Они начинаются в 21:45. Расписание сеансов доступно уже сейчас.

В ближайшее время жители региона смогут увидеть фильмы «Зеленая книга», «Арахисовый сокол», «Хороший доктор», «История одного назначения», «Подкидыш», «Ржев», «1+1», «Братство» и другие картины.

Кинопаркинги открылись на территории Подмосковья 11 июня.