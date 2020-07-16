РИАМО - 16 июл. В рамках рыночных тенденций, в том числе вызванных послаблением регулятора, банки улучшают условия по ипотеке, так, МТС Банк снизил процентные ставки до 0,7 процентных пункта по программам ипотечного кредитования, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Речь идет о программах «Рефинансирование ипотеки», «Готовое жилье» и «Ипотека в новостройке».

«Рефинансирование ипотеки»: новая минимальная процентная ставка – 7,6% годовых является одной из самых низких на рынке (снижение составило 0,7 процентных пункта)», - говорится в сообщении.

Еще одним преимуществом новой программы рефинансирования является опция «Кредитные каникулы», благодаря которой первые шесть месяцев клиент будет платить только проценты за пользование кредитом по ставке от 6,2%. Рефинансировать можно ипотеку как сторонних банков, так и взятую ранее в МТС Банке. Сумма кредита – от 1 до 30 миллионов рублей сроком до 25 лет.

По программе «Готовое жилье» новая минимальная процентная ставка составляет 7,6% (снижение на 0,6 процентных пункта) также является одной из самых низких на рынке вторичного жилья и действует на кредиты от 8 миллионов рублей при выходе на сделку в течение 30 календарных дней с даты принятия решения по заявке.

Максимальная сумма кредита по данной программе – 25 миллионов рублей. Срок – до 25 лет. Первоначальный взнос - от 30%. При первоначальном взносе от 20% до 30% минимальная ставка составляет 7,8% годовых.

По программе «Ипотека в новостройке» новая минимальная процентная ставка составляет 7,4% годовых (снижение составило 0,5 процентных пункта). Сумма кредита − от 500 тысяч до 25 миллионов рублей. Минимальная процентная ставка доступна при первоначальном взносе от 30% стоимости квартиры. При первоначальном взносе от 20% − ставка от 7,6%.

Представитель банка отметил, что жители Московского региона также могут приобрести недвижимость в новостройке по ставке от 4,5% годовых, в рамках совместного с ГК ANT Development предложения. Специальная ставка действует и на апартаменты, на которые не распространяется действующая федеральная льготная программа ипотечных кредитов под 6,5% годовых.

«МТС Банк предоставляет специальные условия по ипотеке для абонентов программы привилегий МТС Premium всей экосистемы МТС. До конца лета банк упростит анкету для подачи заявки на ипотеку и предоставит возможность частичного или полного досрочного погашения ипотечных продуктов через мобильное приложение банка», - сообщил представитель пресс-службы банка.

Подать заявку на любой из ипотечных продуктов можно дистанционно, заполнив онлайн-анкету на сайте и отправив все документы на электронную почту ипотечному менеджеру. Присутствие в офисе банка необходимо только для подписания договора.

Размер годовой процентной ставки по всем программам устанавливается индивидуально по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от первоначального взноса и суммы кредита.