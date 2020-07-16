РИАМО - 16 июл. Бесплатный автокинотеатр откроется в новой Москве около станции метро «Филатов луг» 18 июля, сообщил мэр столицы Сергея Собянин.

В программе показов запланирован один вечерний сеанс по субботам.

«Изначальная вместимость — 100 машин, но заявок уже так много, что в итоге зрительскую зону увеличат почти в два раза», — написал мэр в своем Instagram-аккаунте.

Зрители увидят известные фильмы и недавние премьеры. Например, в программе «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Джентльмены» Гая Ричи, а также программа международного кинофестиваля Beat Film Festival.