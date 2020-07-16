РИАМО - 16 июл. Малые и средние предприятия, а также социально ориентированные компании Подмосковья могут получить субсидии для проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Размер субсидии — это сумма средств на расходы для проведения профилактики и дезинфекции. Размер первоначальных субсидий — 15 тысяч рублей, текущие рассчитываются как произведение 6,5 тысячи рублей на количество работников в мае 2020 года. ИП без сотрудников — 15 тысяч рублей. Дополнительные субсидии в июле получат 33 тысячи подмосковных предприятий.

«Чтобы получить субсидию, нужно с 15 июля по 15 августа 2020 года направить заявление в налоговую службу по месту нахождения организации или ИП», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Субсидии будут предоставлены для физкультурно-оздоровительной сферы, гостиничного бизнеса, общественного питания, бытовых услуг и дополнительного образования.

Заявление можно заполнить в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте ФНС России.