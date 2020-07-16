РИАМО - 16 июл. С начала 2020 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 4,7%, а число административных правонарушений – на 54,6% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

За шесть месяцев иностранными гражданами на территории региона совершено 2807 преступлений, что на 190 преступлений меньше, чем в прошлом году за этот же период. Количество убийств сократилось на 61,3%, незаконного оборота наркотиков — на 18,7%, разбоев — на 17%, грабежей — на 8,2%, краж — на 0,1%.

«Снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых иностранными гражданами, является одной из приоритетных целей деятельности Главного управления региональной безопасности Московской области. С этой целью ведомство на постоянной основе разрабатывает профилактические меры, направленные на предупреждение нарушений действующего законодательства», — сказал зампред правительства Московской области – руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

За полгода мигранты совершили 17 342 административных правонарушения, что на 14 365 правонарушений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В 2020 году снижение количества административных правонарушений среди мигрантов вызвано введением ограничительных мер, принятых в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также организацией работы правоохранительных органов. Кроме того, в Подмосковье организован контроль мест компактного проживания иностранных граждан», — подчеркнул Каратаев.

В Едином миграционном центре Московской области организована горячая линия по телефону: +7 926 920-03-48, по которому любой человек, обладающий сведениями о местах проживания или скоплений иностранных граждан, может сообщить эти адреса для организации контроля. Информацию можно также направлять на электронную почту info@migrantcenter.ru.