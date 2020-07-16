РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске в настоящее время подыскивают инвестора для реконструкции усадьбы «Плещеево», сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В четверг в администрации Подольска прошла пресс-конференция с участием Денисова по вопросам снятия ограничений для учреждений сферы культуры округа.

«В настоящее время подыскивается инвестор для реконструкции усадьбы «Плещеево». Тем не менее, имеется исторический парк усадьбы, где проводятся экскурсии, в ходе которых рассказывают об истории усадьбы, ее хозяевах. Данный парк в хорошем состоянии. Мы ратуем за то, чтобы данную усадьбу восстановили», - сказал Денисов.

Он добавил, что продолжаются ремонтные работы в здании Подольского драматического театра. В частности, проводится доработка сцены. Также в настоящее время ведутся переговоры с «Мособлкино» о проведении киносеансов в парке имени Талалихина. После обсуждения репертуара в парке начнутся ежегодные летние киносеансы.

Помимо этого, с 15 августа начнется проверка готовности к новому творческому сезону учреждений культуры округа. В частности, будет проверятся их соответствие стандартам Московской области по организации деятельности таких организаций с наличием полного комплекта дезинфицирующих средств, графика уборки, с соблюдением социальной дистанции и наполняемости.