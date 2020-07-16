РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В сквере поколений Подольска 26 июля отпразднуют День Военно-морского флота в режиме онлайн, для горожан установят большой экран, на котором будут транслировать архивные кадры и концерт, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В четверг в администрации Подольска прошла пресс-конференция с участием Денисова по вопросам снятия ограничений для учреждений сферы культуры округа.

«В сквере Поколений 26 июля пройдет празднование Дня Военно-морского флота в режиме онлайн. Там будет установлен большой экран, на котором пройдет трансляция военно-морского парада из Санкт-Петербурга, прямое включение из разных морских точек РФ, а также трансляция архивных кадров и концертной программы. Жители увидят видео с выступлений профессиональных коллективов», - сказал Денисов.

Так, горожане смогут увидеть выступления ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, ансамбля песни и пляски Черноморского флота и других. Проходить мероприятие будет с 10:00 до 13:00.

Помимо этого, в 14:00 в Подольском выставочном зале откроется тематическая выставка, монтаж которой начнется уже 17 июля. В ней примут участие учреждения культуры округа, а также Подольское отделение Союза художников России.