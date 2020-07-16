РИАМО - 16 июл. В четверг вечером заторы на дорогах Москвы могут доходить до девяти баллов, в мегаполисе проводят много ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Вечерние пробки сегодня снова обещают быть 9-балльными. По статистике четверг — самый загруженный день недели, к тому же в городе много ремонтных работ и дождь», — говорится в сообщении.

В Московском регионе в четверг сохраняется дождливая погода, в столице и области может выпасть до 10 миллиметров осадков или около 11% от месячной нормы.