РИАМО - 16 июл. Жители столицы в приложении «Парковки Москвы» теперь смогут узнать о местонахождении автомобиля, который переместили не за нарушение правил парковки, а из-за проведения, например, аварийных работ, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «АМПП».

Новая функция называется «Поиск перемещенных во дворы автомобилей». Это совместный проект с департаментом ЖКХ столицы. Теперь автомобилисты смогут без труда узнать о местонахождении автомобиля, который переместили не за нарушение правил парковки, а из-за проведения, например, аварийных работ.

«Бывают случаи, когда, вернувшись к припаркованному по правилам автомобилю, владелец не может его найти. Возможно, автомобиль эвакуировали из-за того, что он стоял в зоне проведения аварийных или ремонтных работ, тушения пожара, уборки дороги или проведения массового мероприятия. В таких случаях машины бесплатно перемещаются эвакуаторами ГБУ «Автомобильные дороги» на ближайшее свободное парковочное место», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В приложении «Парковки Москвы» можно не только оплатить парковку на улице, но и на парковках со шлагбаумом, некоторых капитальных и коммерческих паркингах, а также проверить и оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения, перемещение и хранение авто на спецстоянке.