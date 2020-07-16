РИАМО - 16 июл. В Московской области по состоянию на 15:00 четверга остаются подтопленными 238 дачных участков и 64 дачных дома, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

В Московской области в июле прошло несколько сильных дождей, были подтоплены дачные участки и дома. Последствия разгула стихии привели к разрушению дамб в Можайском и Рузском округе.

«Привлекаемые силы и средства: 16 июля привлекается 688 человек, 115 единиц техники, в том числе от МЧС России: 22 человека, восемь единиц техники», - говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей региона не поддаваться панике, в случае необходимости обращаться по телефону доверия: 8-498-505-41-70 или по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.