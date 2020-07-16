РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Ежегодные фестивали «Симфония лета» и «Славянское подворье» планируют провести на Певческом поле в Подольске 29 и 30 августа, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В четверг в администрации Подольска прошла пресс-конференция с участием Денисова по вопросам снятия ограничений для учреждений сферы культуры округа.

«В настоящее время постепенно снимаются ограничения. Мы надеемся, что к концу августа будет снят и запрет на проведение массовых мероприятий. В наших планах 29 и 30 августа провести на Певческом поле два ежегодных фестиваля – «Симфония лета» и «Славянское подворье». Так, на них будут представлены интересные коллективы, а все шатры и палатки будут в едином стиле – хохломской росписи», - сказал Денисов.

Он отметил, что традиционно на фестивалях будет две сцены, а зрители будут сидеть, соблюдая социальную дистанцию. На мероприятиях будут точки питания, ярмарка народных промыслов. Также для горожан будут проводить мастер-классы, а музеи округа подготовят свои экспозиции.

В планах комитета по культуре и туризму провести и День города в сентябре.