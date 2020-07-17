РИАМО - 17 июл. На автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» стартовала акция «Выгодный поворот». Автомобилисты смогут получить скидку на топливо бонусами, а кроме того, поделиться ими с друзьями и близкими.

Акция проводится среди участников программы лояльности «Нам по пути». Чтобы принять участие, нужно заправляться любым бензином или дизельным топливом на АЗС сети «Газпромнефть» в объеме не менее 30 литров – столько входит в бензобак даже маленькой машины, если заливать «до полного».

За каждую повторную заправку в течение 30 дней (с 15 июля по 14 августа, с 15 августа по 14 сентября) участникам акции будут начислять дополнительные бонусы «Нам по пути» помимо тех, что они получают обычно. С каждой заправкой их количество будет расти — вплоть до 2 бонусов за каждый залитый литр.

Полученными бонусами можно затем рассчитываться за топливо на любых АЗС сети. Участвуя в акции, можно будет сэкономить до 4,5 рублей с каждого литра.

Также до 30 сентября бонусами «Нам по пути» можно поделиться с друзьями и близкими. Для этого потребуется мобильное приложение «АЗС Газпромнефть» и номер карты «Нам по пути» получателя. Бонусы, полученные в подарок, можно будет потратить сразу после получения.

Условия акции, баланс бонусов, история начислений доступны в личном кабинете мобильного приложения «АЗС «Газпромнефть» в разделе «Список транзакций» и на сайте www.gpnbonus.ru.