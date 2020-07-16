РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июл. Жителей городского округа Мытищи просят ответственно относиться к мерам безопасности на пляжах, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

С 15 июля в Подмосковье сняли ограничения на посещение пляжей. Азаров доложил на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством вице-губернатора Московской области Александра Чупракова о готовности зон отдыха в округе.

«У нас не так много муниципальных зон отдыха. Мы стремимся их содержать в порядке. К сожалению, жители и гости выбирают часто дикие пляжи, где нет спасателей, не обследовано дно, отсутствует инфраструктура. Как правило, на этих территориях происходит больше всего несчастных случаев. Поэтому, выбирая место для отдыха, необходимо ответственно относиться к мерам безопасности», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в июне в Мытищах провели рейд и осмотрели муниципальные места отдыха у воды, обратили внимание на обеспечение безопасности.