РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В социальных сетях Красковского культурного центра Люберец размещено видео мастер-класса по декоративно-прикладному искусству «Веселая божья коровка», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Мастер-класс подготовила Елена Зотова, руководитель арт-студии «Радуга» Красковского культурного центра. Для занятия вам понадобятся: цветная бумага, линейка, простой карандаш, фломастер, шпажка, клей и ножницы», - говорится в сообщении.

Видео доступно в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.