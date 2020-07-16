РИАМО - 16 июл. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева снимается ряд ограничений, введенных ранее с целью снижения риска распространения болезни, так, с четверга могут возобновить работу рестораны и кафе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Ситуация с коронавирусом в Московской области постепенно нормализуется, пандемия отступает. Поэтому мы продолжаем снимать оставшиеся ограничения. С сегодняшнего дня в Подмосковье в привычном режиме заработали рестораны и кафе. Этого долго ждал бизнес и, конечно, наши жители и гости, которым хочется отдохнуть и приятно провести время в хорошей компании. Теперь – можно. Хотя повышенные требования к безопасности, дистанция, санитарные стандарты – с этим все должно быть строго», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что теперь не обязательно носить маску в парках культуры и отдыха. По мнению экспертов, жара и солнце ослабляют вирус.

«Но мы все же рекомендуем по возможности брать маску с собой и надевать, если видите скопление людей. Также сохраняется масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах. С 1 августа возобновляем работу кинотеатров – естественно, с поправкой на новые вызовы. Места не должны располагаться слишком близко, а регулярная дезинфекция помещений станет обязательной», - отметил Воробьев.

С 15 июля в регионе возобновили работу загородные детские лагеря. Все вожатые проверены на коронавирус, территории лагерей продезинфицированы.

В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Подмосковья подано 115 заявок. До конца июля заработает 36 из 70 детских лагерей, вошедших в реестр, у которых уже есть разрешение Роспотребнадзора.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.