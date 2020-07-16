РИАМО - 16 июл. Участникам фестиваля трейлраннинга в Суздале подмосковный агрохолдинг «Братья Чебурашкины» отправит свыше 2,5 тысяч бутылок с йогуртом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международный фестиваль бега по природному рельефу будет проходить в Суздале 18-19 июля. В нем планируют принять участие порядка 4 тысяч любителей забега по бездорожью. В рамках соревнований введен ряд ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой и будут приняты все меры предосторожности и безопасности участников.

«На этот международный забег собираются тысячи спортсменов и любителей бега. Наш один из лучших молочный холдинг «Братья Чебурашкины» предоставит участникам фестиваля возможность подкрепиться натуральными молочными продуктами», - сказал министр министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он отметил, что бутылки с питьевым йогуртом будут раздаваться всем, кто пожелает восстановить силы после забега.

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины» – семейное предприятие, которое включает четыре современные фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах. Они содержат более 4,3 тысячи коров. Также в холдинг входит современный завод по переработке сырого молока, он перерабатывает до 100 тонн в сутки.

«Это не первый проект помощи, который реализует хозяйство. Продуктовую поддержку «Братья Чебурашкины» регулярно оказывают хосписам и, в частности, врачам, как региона, так и столицы в период пандемии коронавируса, а также пожилым людям и многодетным семьям», - добавил министр.