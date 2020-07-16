РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Талалихина 18 июля пройдет профориентационное мероприятие для детей, подростков и молодежи, на нем можно будет узнать об учреждениях профобразования и вакансиях для трудоустройства, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«18 июля с 11:00 до 13:00 в городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина состоится профориентационное мероприятие для детей, подростков и молодежи «Мы направляем!». В ходе мероприятия свои стенды представят учреждения профессионального образования Подольска, пройдет выставка прикладного творчества и мастер-классы от учреждений по работе с молодежью и МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», - говорится в сообщении.

Можно будет подобрать вакансий от ГКУ МО «Подольский центр занятости населения», поиграть в профориентационные игры от центра социально-психологической помощи молодежи «Юность» и поучиться визажу на мастер-классах компании «Мэри Кей».