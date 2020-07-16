РИАМО - 16 июл. В Московской области в четверг свыше 20 тысяч выпускников написали единый государственный экзамен по обществознанию и химии, ЕГЭ прошел штатно, без нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина отметила, что для сдачи ЕГЭ по обществознанию и химии в регионе задействовали 264 пункта проведения экзаменов.

«Как и на всех испытаниях, прежде всего внимание мы уделяли безопасности: в каждом пункте была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками», - добавила Каклюгина.

Она подчеркнула, что все сотрудники, которые присутствовали на ЕГЭ, использовали средства индивидуальной защиты.

За ходом проведения ЕГЭ в четверг следили 554 общественных наблюдателя, в том числе 88 представителей Российского союза молодежи.

Результаты экзаменов по обществознанию и химии станут известны не позднее 30 июля.