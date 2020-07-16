РИАМО (МЫТИЩИ) – 16 июл. Китайская хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» до 22 июля подпишет контракт с «Ареной Мытищи» для проведения домашних матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2020-2021 годов, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Куньлунь Ред Стар» выбрал Мытищи в качестве своей базы на грядущий сезон. Клуб не может проводить домашние поединки в Китае из-за непростой эпидемиологической обстановки в мире и прерванного авиасообщения между Россией и Китаем.

«Куньлунь Ред Стар» согласовал место своей дислокации на «Арене Мытищи», выбрав Подмосковье в качестве своей базы на ближайший хоккейный сезон. Для нас сейчас важной задачей является грамотное распределение ресурсов арены. Комфортно на ней себя должны чувствовать наши китайские гости, а также команды из Московской области МХК «Атлант» и БК «Химки», для которых уже не первой сезон данное спортсооружение является домом», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что возвращение в Мытищи команды КХЛ – большое событие, как для города, так и для всего нашего региона.

В прошлом сезоне на «Арене Мытищи» свои игры в чемпионате Молодежной хоккейной лиги проводил подмосковный «Атлант», а также баскетбольные «Химки» в рамках Евролиги.