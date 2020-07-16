РИАМО - 16 июл. Дом культуры «Молодежный» в одноименном населенном пункте Московской области планируют достроить до сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

Современный культурный центр возводят на месте старого здания дома культуры. Одновременно ДК смогут посетить 280 человек. На данный момент двухэтажный объект достроен более чем на 90%.

«В настоящее время завершаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей и отделке помещений, ведется благоустройство прилегающей территории», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новом доме культуры будут располагаться помещения для кружковой работы, концертный зал, сценические помещения. Зрительный зал будет вмещать 200 человек.

Около здания ДК сформируют общественное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий. Также рядом с объектом будут обустроены пешеходные дорожки и тротуары, паркинг, озеленение.