РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Сайт комитета по культуре и туризму администрации Подольска посетили свыше 73 тысяч человек во время пандемии, горожане смотрели материалы проекта «Культура идет к вам в гости», сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета Борис Денисов.

В четверг в администрации Подольска прошла пресс-конференция с участием Денисова по вопросам снятия ограничений для учреждений сферы культуры округа.

«Наши учреждения культуры во время ограничений и режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса потеряли не только доходы, но, к сожалению, и учеников. Безусловно, занятия продолжались в режиме онлайн, однако детям они давались сложно. Тем не менее, мы создали онлайн-проект «Культура идет к вам в гости», в рамках которого на сайте комитета было опубликовано свыше 1 тысячи материалов», - сказал Денисов.

К данной работе подключились все учреждения культуры округа. Они публиковали видео с выступлений, концертов и многое другое.

«За это время сайт посетили свыше 73 тысяч человек», - отметил Денисов.

Он добавил, что в настоящее время постепенно снимаются ограничения, в том числе и в учреждениях культуры. Так, стали работать библиотеки, парки, а в скором времени начнут свою работу и Дома культуры.

«Дома культуры получили разрешение открыться. В настоящее время они проводят необходимую работу по полной дезинфекции своих помещений, а также по соблюдению всех санитарных норм и стандартов. Занятия будут проходить в группах численностью не более 12 человек», - заключил Денисов.