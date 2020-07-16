РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июл. Отчет об исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2019 год утвердили в рамках заседания совета депутатов, сообщил председатель совета депутатов муниципалитета Андрей Гореликов.

В четверг состоялось 14-ое заседание совета депутатов городского округа Мытищи в режиме видеоконференцсвязи.

«Сегодня главным вопросом повестки дня было утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2019 год. Отчет утвержден, что позволяет нам проанализировать ту работу, которая есть. Наметить пути движения вперед, хотя сравнивая бюджет 2019 года и 2020 года, который мы осуществляем сейчас, мы уже понимаем те проблемы, которые возникают в экономической ситуации в текущем году, но надеемся их успешно решить и, конечно, намечаем пути и цели движения в 2021 году», - сказал Гореликов.

В повестку заседания также были включены вопросы о внесении изменений в решение совета депутатов от 18.02.2016 №2/5 «Об утверждении порядка установления и регулирования цен на работы и услуги на территории муниципалитета», а также в порядок предоставления из бюджета горокруга субсидий в целях муниципальной поддержки содержания и проведения ремонта многоквартирных домов.

Также обсудили вопросы об утверждении изменений в порядок предоставления средств из бюджета Мытищ на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых по состоянию на 2014 год начислены, но не израсходованы денежные средства по статье капитального ремонта.