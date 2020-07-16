РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Спортсмены подмосковного хоккейного клуба «Витязь» приступили к тренировкам на льду, президент команды и главный тренер пожелали спортсменам успеха, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Первый сбор в Подольске подмосковного «Витязя» прошел утром в четверг. Команда начала подготовку к сезону. «Витязи» приступили к тренировкам на льду 16 июля», - говорится в сообщении.

С приветственной речью выступил президент клуба Михаил Головков. Он отметил, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.

«Уверен, скоро мы все в клубе вернемся в прежнее состояние. У всех вас есть и личные амбиции, и командные. Задачи поставим, когда соберемся в полном составе. В добрый путь! Стартуем!» - сказал Головков.

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий пожелал все здоровья, чтобы спортсмены обошлись без травм и хорошо подготовились к сезону.

Главный тренер Михаил Кравец с интересом посмотрел видеорепортажи медиагруппы из медицинского центра в Москве и начал речь именно с их итогов.

«Судя по репортажам нашей пресс-службы, все вы в отличном настроении и соскучились по хоккею. У нас впереди сложная работа, и она должна быть всем в радость. Всем желаю хорошей предсезонки, и успехов в сезоне всем нам!» - отметил Кравец.