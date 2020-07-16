РИАМО - 16 июл. В столице задержаны восемь членов преступной группировки, которые обвиняются в организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медицинских центров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей.

«Задержаны восемь участников преступной группы. Среди соучастников — трое врачей частных медицинских центров, двое руководителей коммерческих организаций и их сотрудники», — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, все они нарушили законодательство России в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. Задержанным предъявлены обвинения.

В конце июня в одной из квартир дома на Аргуновской улице столицы нашли пятерых младенцев, с ними находились две женщины, которые оказались гражданками Китая. Обнаруженных детей родили суррогатные матери для их последующего вывоза за границу и продажи.