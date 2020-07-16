РИАМО - 16 июл. Во время тушения пожара в корпусе 422 в Зеленоградском округе Москвы спасли человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. В одной из квартир на первом этаже 14-этажного жилого дома произошло возгорание обшивки двери», - говорится в сообщении.

В 14:27 возгорание ликвидировали на площади 3 квадратных метров.

Спасенного человека передали медикам для осмотра.