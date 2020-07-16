РИАМО - 16 июл. В рамках возвращения региона к привычной жизни после снятия ограничений на территории Московской области открыли 670 спортивных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортучреждения после режима обязательной самоизоляции начали открываться с 1 июля. Они начинают работу в соответствии со Стандартом по организации работы спортивных объектов в Московской области. В ведомстве открытых к 16 июля 670 учреждений находятся свыше 867 спортивных объектов.

«Возвращение спорта в нашу повседневную жизнь – хороший знак. Количество желающих возобновить тренировки и занятия физкультурой говорит о важности спорта в жизни жителей региона. Крайне важным остается соблюдение принципов социальной дистанции, мы тщательно следим за этим», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

На территории спортивных объектов постоянно проводится дезинфекция всех поверхностей, раздевалок, инвентаря и тренажеров. Для сотрудников спортивных учреждений проводят инструктаж, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.