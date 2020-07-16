РИАМО - 16 июл. Смерч, который наблюдали 15 июля на территории городского округа Лотошино, не привел к разрушениям и пострадавшим, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации муниципалитета.

Смерч был замечен очевидцами вблизи деревни Доры.

«Пострадавших нет, разрушений и нанесения урона имуществу также не было зафиксировано. Несмотря на возникновение опасного природного явления, сообщений от жителей к нам не поступало. Ситуация находится под контролем», - сказал собеседник агентства.

В Московском регионе подобное явление природы наблюдается не первый раз.