РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Выдачу подарочного набора для первоклассника осуществляют с 1 марта 2020 года, получить его могут также жители Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Право на получение подарочного набора для первоклассника возникает у семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (на данный момент – 13 115 рублей), имеющих ребенка, зачисленного в первый класс государственной или муниципальной образовательной организации региона, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», - говорится в сообщении.

Данная мера социальной поддержки распространяется на граждан РФ, имеющих регистрацию по месту жительства в Московской области. Заявление на выдачу подарочного набора можно подать в Люберецкое окружное управление соцзащиты населения с 1 июня до 5 сентября 2020 года.

Необходимые документы: паспорт заявителя; свидетельство о рождении ребенка-первоклассника; свидетельства о рождении детей, учитываемых в составе семьи для определения среднедушевого дохода; документы, подтверждающие доходы всей семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения; документ, подтверждающий место жительства ребенка-первоклассника в Московской области; документ, подтверждающий место жительства заявителя в Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность)

Также понадобятся свидетельство о заключении брака (расторжении брака) родителей ребенка; документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя (выписка из домовой книги), в случае регистрации родителей по разным адресам – выписка из домовой книги по каждому адресу; справка установленной формы, подтверждающая обучение ребенка-первоклассника в образовательной организации, выдаваемая образовательной организацией.

Для получения подарочных наборов необходимо обратиться в Люберецкое ОУСЗН, кабинет №4. Телефон для справок: 8 (495) 554-21-71. Телефон горячей линии: 8 (495) 554-21-12, звонки принимаются с 8:00 до 20:00.