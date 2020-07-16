РИАМО - 16 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух ранее судимых жителей Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемых в краже 42 стыковочных накладок с участка железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В местную дежурную часть поступило заявление от представителя коммерческой компании о пропаже накладок, расположенных на территории организации в поселка Реммаш.

«Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны ранее судимые местные жители в возрасте 29 и 27 лет», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сумма ущерба составила около 45 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.