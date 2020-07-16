РИАМО - 16 июл. Датский мебельный ритейлер JYSK планирует открыть порядка 100 точек продаж в Москве, данная сеть вышла на российский рынок в начале июня, сообщает РИА Новости.

Летом магазин компании открылся в ТЦ «Тройка». В четверг открылись еще два магазина: в ТЦ «Калита» в Ясеневе и в ТЦ «Ашан Алтуфьево».

«В настоящее время рассматриваются еще 15 новых локаций. До конца года планируется открыть еще три магазина», — говорится в сообщении.

Точки продаж JYSK могут быть открыты у любого релевантного магазина мебели.

Обычно площадь магазинов сети составляет около 1,3 тысячи квадратных метров.

Компания JYSK насчитывает около 3 тысяч магазинов по всему миру. Годовой оборот сети составляет почти 4 миллиарда евро.