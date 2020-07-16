РИАМО - 16 июл. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что единый день голосования в будущем может быть перенесен, по ее мнению, сентябрь — самый неудачный месяц для организации голосования, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в случае, если выборы растянутся на несколько дней, единый день голосования должен быть перенесен с сентября.

«Если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. Это начало учебного года, у нас учителей много (в комиссиях - ред.)», — сказала Памфилова.

Единый день голосования в России в 2020 году состоится 13 сентября. Пройдут выборы глав 20 субъектов РФ и депутатов законодательных органов в 11 регионах страны.