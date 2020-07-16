РИАМО – 16 июл. Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой считает, что шествие «Бессмертного полка» нужно провести 9 мая 2021 года в полноценном формате, говорится в сообщении пресс-службы движения.

На заседании в четверг Центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение отменить шествие 26 июля.

Участники заседания штаба отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

В День Победы «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — сказал Лановой.

В этом году все массовые мероприятия во всех регионах России были отменены из-за распространения коронавируса.

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