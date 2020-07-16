РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске на улице Кирова к 15 августа сдадут два спортивно-игровых комплекса, еще один двор заасфальтируют, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Помощник депутата Денис Бесогонов совместно с представителями МУП «ЖПЭТ №2» Подольска проинспектировал комплексное благоустройство трех дворовых территорий по следующим адресам: улица Кирова, дома №№40, 42, 42А, 42Б; дома №№62, 64А, 64, 66; дома №№68, 70.

«Во дворах домов №№40, 42, 42А, 42Б; 62, 64А, 64, 66 проводят работы по установке детских площадок, спортивного оборудования, покрытия и игровых элементов. Сдать игровые комплексы планируют к 15 августа 2020 года. Во дворе домов №№68, 70 проведут работы по асфальтированию территории», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Все работы по обустройству дворов жилых домов отвечают требованиям ГОСТ и других стандартов.