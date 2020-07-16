РИАМО - 16 июл. Региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» состоится в Москве с 17 по 19 октября, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Хакатоны пройдут с августа по ноябрь в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Пятигорске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. За 48 часов участникам предстоит создать рабочий прототип цифрового продукта по заданиям от крупнейших коммерческих и государственных организаций.

«IT-специалисты со всей страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие IT-эксперты и трекеры федеральных округов будут оценивать их из специальных цифровых медиахабов», — говорится в сообщении.

Лучшие решения будут реализованы. Общий призовой фонд этапа составляет 24 миллиона рублей. Победители разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал «Цифрового прорыва» и выиграть гранты от партнеров конкурса.

«Для нас важно дать участникам возможность не только заявить о себе, найти полезные связи и научиться работать в команде, но и напрямую влиять на цифровое развитие страны. Поэтому мы даем только реальные кейсы и помогаем командам доводить лучшие проекты до реализации», — сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам конкурса организаторы создадут официальный кадровый резерв российского рынка IT — для каждого заинтересованного участника будет сформирован персональный профиль с учетом основных компетенций, профессиональных интересов и гибких навыков.