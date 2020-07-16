РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Проведение летних развлекательных программ для детей возобновят в парках подмосковного Красногорска в ближайшие выходные, сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем наших маленьких гостей и их родителей на детские развлекательные программы в парках Красногорска! Детский городок «Сказочный» - (летняя сцена) - 18 и 25 июля в 12:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, детские программы запланированы в 17:00 возле малой сцены в городском парке 18, 19, 25 и 26 июля, а также 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 августа.

В парке «Опалиховский пруд» малышей ждут в 16:00 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа.

На смотровой площадке ПКиО «Ивановские пруды» детские праздники проведут в 12:00 2, 9, 16, 23, 30 августа.

Также мероприятия запланированы на площадке «Деревянное зодчество» в экопарке «Губайловский» в 12:00 7, 14, 21, 28 августа.

«Внимание! Мероприятия могут быть отменены при неблагоприятных погодных условиях. Следите за актуальной информацией в наших социальных сетях. Все мероприятия бесплатны. Ждем вас!» - заключается в сообщении.