Москва постепенно возвращается к привычному режиму. Для посещений уже открыты парки, выставочные площадки, рестораны, аттракционы и культурно-досуговые центры. С 1 августа возобновить свою работу смогут столичные театры и кинотеатры. Пока этого не произошло фильмы на большом экране можно посмотреть на специально оборудованных площадках. В грядущий уикенд в рамках проекта Live & Drive выступят Диана Арбенина, Баста и группа «Машина времени», для поклонников электронной музыки пройдет секретный фестиваль Oakwood III, а для фанатов дизайнерских вещей – маркеты «Ламбада» и «4 сезона». Те, кто не хочет выходить из дома, смогут принять участие в кулинарных мастер-классах от «Московских сезонов», посмотреть спектакль «Чайка» и оценить мастерство юных музыкантов во время фестиваля «Джаз – детям».

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Маркет «4 сезона»

страница ярмарки "4 сезона" в социальной сети "ВКонтакте"

Где: улица Нижняя Сыромятническая, дом 10

Когда: 18 и 19 августа с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

Один из самых больших маркетов – «4 сезона», пройдет в ближайшие выходные во дворе центра дизайна Artplay. 18 и 19 июля свои изделия покажут талантливые дизайнеры одежды и аксессуаров, небольшие шоурумы и гуру авторского хендмейда. Также для посетителей проведут мастер-классы по живописи, изготовлению ароматических свечей, мыла, ловцов снов и многие другие. Зарегистрироваться на них можно в официальной группе маркета в социальной сети «ВКонтакте» . Вход на мероприятие свободный.

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«Ламбада-маркет»

страница маркета в соцсети Вконтакте

Где: Цветной бульвар, дом 15, строение 1, универмаг «Цветной», 6-й этаж

Когда: 18, 19 июля

Стоимость: бесплатно

Вторая часть поп-ап ярмарки «Ламбада-маркет» состоится в универмаге «Цветной» 18 и 19 июля. Приобрести стильную одежду локальных брендов и актуальный винтаж можно у продавцов со всей России. В грядущие выходные участниками маркета станут ювелирные мастерские, специализирующиеся на создании уникальных украшения. Это такие бренды, как «Аутентично», Ekaterina Tolstaya Jewelry и Secretos de chic. Выставка-ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00.

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Концерты проекта Live & Drive

Где: парковка СК «Лужники»

Когда: 17, 18 и 19 июля в 20:00

Сайт: https://livedrivemoscow.ru/

Стоимость: мото-билет – 3000 рублей; автомобильный билет на 2 персоны – 6000 рублей, на 4 персоны – 9000 рублей

В рамках проекта Live & Drive в ближайший уикенд пройдет серия безопасных концертов в актуальном формате drive-in – послушать любимых исполнителей получится, сидя в машине или на мотоцикле. В пятницу, 17 июля, состоится выступление Дианы Арбениной, в субботу своими песнями зрителей порадует репер Баста, а в воскресенье на летнюю сцена выйдет легендарная группа «Машина времени».

Мероприятия пройдут на открытой парковке спортивного комплекса «Лужники». Звук будет транслироваться через FM-приемники, как в автокинотеатрах. Те, у кого нет машины, могут приобрести специальный билет «Ситимобил. Билет на 2 персоны в автомобиле». В его стоимость входит такси, которое будет ждать на концертной площадке.

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Открытие выставки в Музее космонавтики

Сайт музея Космонавтики

Где: проспект Мира, дом 111

Когда: с 17 июля

Сколько стоит: входной билет – 300 рублей

В пятницу, 17 июля, в Музее космонавтики открывается новая выставка «Во имя мира и прогресса!». Экспозиция, подготовленная к 45-летию программы «Союз—Аполлон», рассказывает о международном сотрудничестве в освоении космоса. Пришедшие смогут увидеть одежду космических экипажей, исторические фотографии, газеты, памятные медали, нашивки и многое другое. Посетить выставку можно будет по входному билету в музей с 17 июля до 6 сентября 2020 года.

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Секретный фестиваль электронной музыки Oakwood III

Где: сообщается после оплаты

Когда: 18 июля в 17:00

Сайт: https://www.facebook.com/events/620681335521204/?event_time_id=620681338854537

Стоимость: от 400 рублей

Фестиваль электронной музыки Oakwood III окружен атмосферой таинственности – в этом году место его проведения держат в секрете. Известно только, что площадка расположилась в одном из живописных мест в Подмосковье. Чтобы узнать о локации, нужно отправить организаторам донат в размере минимум 400 рублей. Те, кто заплатят больше, получат комплимент на баре. На сцене с 17:00 вечера до 05:00 утра будут играть Old Moss, Kaula Spanda, Cult Black Venus и The RIG и другие.

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Стендап-концерт в Stage

сайт ресторана Stage

Где: 4-й Добрынинский переулок, дом 8

Когда: 18 июля в 20:00

Стоимость: от 600 рублей

В субботу на сцене ресторана Stage выступят комики, знакомые любителям жанра по популярным телевизионным шоу и YouTube-проектам. Зрители смогут от души посмеяться над шутками и историями Димы Гаврилова, Даниила Слободенюка, Темы Емельянова, а также ведущего подкаста «Сидаун» Давида Квахаджелидзе. Самые активные и веселые получат подарки от ведущего.

Моноспектакль «Радуга-Дуга»

сайт театра «Вертикаль»

Где: Мурманский проезд, дом 6

Когда: 18 июля в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

Моноспектакль по рассказам Александра Баринова адресован тем, кто застал времена СССР, добрые советские фильмы и открытое отношение к миру и людям. На сцене театра «Вертикаль» главный герой прочитает семь не связанных друг с другом монологов. «Последняя встреча», «Лучший друг», «Наказание», «Люся», «Шутка», «Побег», «Первая любовь» – события из этих рассказов происходили в разное время жизни автора, но всегда оставляли сильные впечатления. Режиссер и актер постановки – Александр Баринов.

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Онлайн-спектакль «Чайка»

Где: официальный сайт театра имени Евгения Вахтангова

Когда: 19 июля в 19:00

Стоимость: бесплатно

Чеховская «Чайка» считается одной из самых загадочных пьес мастера коротких рассказов. Герои не понимают друг друга, скандалят и жаждут славы – все это приводит к непоправимым последствиям. В главных ролях: Людмила Максакова, Владимир Епифанцев, Сергей Маковецкий, Анна Ходюш. Режиссер постановки – Павел Сафонов. Посмотреть трансляцию спектакля можно на официальном сайте театра имени Евгения Вахтангова 19 июля в 19:00. Запись будет доступна еще в течение трех дней.

Онлайн-фестиваль «Джаз – детям»

Где: на страничке фестиваля во «ВКонтакте»

Когда: 19 июля в 15:00

Стоимость: бесплатно

На сцене культурного центра «Сердце» в воскресенье состоится уникальный фестиваль «Джаз – детям», во время которого вместе соберутся ведущие мастера и юные исполнители джаза, чтобы сыграть специальные музыкальные программы, ориентированные на молодое поколение. В концерте примут участие «Ленинградский диксиленд» Олега Кувайцева, ансамбль солистов Jazz philharmonic orchestra Кирилла Бубякина, ученики школы J&M school, джазовая певица Staissy, «Трио Андрея Зимовца» и многие другие. Посмотреть трансляцию можно на официальной страничке фестиваля во «ВКонтакте».

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Прогулка с диггером по подземной реке

Где: улица Дурова, дом 4, строение 4

Когда: 17 июля в 20:00, 18 июля и 19 июля в 14:00 и в 20:00

Стоимость: 2500 рублей, приобрести билеты можно через портал Sputnik

Для тех, кто хочет изучить Москву вдоль и поперек, опытные диггеры проводят экскурсии по темным и таинственным тоннелям, проходящим под столицей. В рамках экскурсии участники спустятся в коллекторы подземной реки Неглинки, скрытой от глаз горожан еще в XIX веке. От смельчаков требуется лишь надеть то, что будет не жалко испачкать, а об остальном позаботится экскурсовод – он выдаст необходимое снаряжение и личный фонарик. Длительность экскурсии – 2 часа. Билеты можно приобрести на портале Sputnik.

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Кино в парках

Где: парки в Подмосковье

Когда: 17, 18, 19 июля

Стоимость: бесплатно

С 15 июля насладиться фильмами на больших экранах можно не только в автокинотеатрах. В среду в рамках проекта «Кинопарк» областного министерства культуры и «Мособлкино» начали работать кинотеатры под открытым небом. Так, в пятницу в Дубне покажут картину «Аванпост», в Егорьевске» – «На Луне». В субботу в Истре будут транслировать мультфильм «Фиксики против кработов», а в Королеве – «Небесный тихоход» и «В шесть часов вечера после войны». В воскресенье жители региона смогут насладиться фильмами «И ты увидишь небо» и «Жди меня». С полным расписание можно ознакомиться на сайте mosreg.ru.

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Сеансы в автокинотеатрах

Где: автокинотеатры в Подмосковье

Когда: 17 – 19 июля

Стоимость: бесплатно

В пятницу, 17 июня, в подмосковных автокинотеатрах покажут картины «История одного назначения», «Ржев» и «1+1», в субботу – «Эспен в поисках Золотого замка», «Арахисовый сокол» и «В погоне за ветром», а в воскресенье зрители смогут увидеть семейный фильм «Мой друг мистер Персиваль», а также комедии «Начни сначала» и «Марафон желаний». Сеансы начинаются в 21:45. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте «Яндекс. Афиша».

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Онлайн-развлечения от «Московских сезонов»

Где: страницы «Московских сезонов» в Instagram и других соцсетях

Когда: 17 и 18 июля

Стоимость: бесплатно

В пятницу в 13:00 корреспондент «Московских сезонов» Александра Синькова расскажет о нетикете – правилах «хорошего тона» в интернете. А вечером, в 20:00 состоится выступление поэтессы Любавы Трофимовой – девушка прочтет стихи из программы «Душа на изнанку» под аккомпанемент гитариста.

Для поклонников южной кухни шеф-повар и консультант по ресторанному менеджменту Иван Кудряшов в субботу в 11:00 проведет мастер-класс по приготовлению холодного томатного супа гаспачо и брускетт. А в 13:00 шеф-повар Юрий Книжник расскажет, как приготовить запеченный в соли картофель.

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