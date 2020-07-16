РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Двоих ранее судимых приезжих задержали в подмосковном Красногорске за разбойное нападение на местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск обратился 44-летний местный житель с заявлением о том, что около одного из домов на улице Ленина неизвестные нанесли ему телесные повреждения и открыто похитили кошелек с денежными средствами и наручные часы. Общая сумма ущерба составила более 31 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое ранее судимых уроженцев Смоленской области в возрасте 26 и 35 лет», - говорится в сообщении.

По данному факту следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Красногорским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.