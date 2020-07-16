РИАМО - 16 июл. По итогам первого полугодия этого года компания «Мособлэнерго» выполнила 4 тысячи технологических присоединений к электросетям, мощность по исполненным договорам составила свыше 117 МВт, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Всего с начала года в компанию поступило более 5,2 тысячи заявок на подключение, а количество заключенных договоров составило более 4,6 тысячи общей мощностью 150 МВт.

«Наибольшее количество технологических присоединений выполнено АО «Мособлэнерго» в Раменском филиале – 620 исполненных договоров, в Домодедовском филиале – 616 договоров, в Коломенском филиале – 539 договоров», - говорится в сообщении.

Порядка 98% от общего количества заявок на подключение к электросетям поступает в компанию онлайн, через «Портал потребителя» - moetp.ru.