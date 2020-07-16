РИАМО - 16 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего жителя Пушкинского городского округа, подозреваемого в краже электроинструмента из квартиры, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение в полицию написал местный житель, который сообщил о пропаже инструмента из своей квартиры. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

«В отношении подозреваемого следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.