РИАМО – 16 июл. В России 26 июля не будут проводить шествие «Бессмертного полка», мероприятие планируют провести после нормализации эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении пресс-службы движения «Бессмертный полк России».

Провести шествие 26 июля, в День Военно-морского флота, ранее предложил президент РФ Владимир Путин. В то же время он отметил, что если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то марш перенесут на более поздние сроки

«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции», — сказала сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Она добавила, что это противоречит духу движения, так как это шествие должно быть «плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение.

Изначально торжественное мероприятие в очном формате должно было пройти традиционно 9 мая, но пандемия коронавируса помешала его проведению. В День Победы «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате.

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